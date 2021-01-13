Tekne sahipleri usulsüz uygulamaya sevk edildi

Karara isyan eden tekne sahipleri fahiş zam nedeniyle özel teknelerini ticariye çevirmek için Liman Başkanlığı'na başvurdu. Ticari tekne bağlama ücretlerine daha az zam yapıldığını, tarifenin daha ucuz olduğunu belirten AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, "Bu durum pandemi koşullarında büyük zorluklar çeken, ekmeğini denizden çıkaran denizcilerimizin de haklı tepkisini çekiyor. Çünkü özel teknelerin ticari olması, ticari tekne sahibi denizcilerimizi endişelendiriyor. Bu ruhsat özel teknelerin ticaret yapmasına imkan sağlıyor. Ayrıca bu zamla Muğla Büyükşehir Belediyesi tekne sahiplerini usulsüzlüğe sevk ediyor" dedi.

İŞLETME BELGESİ YOK

Gökmen, "Muğla Büyükşehir Belediyesi burada işgalci durumda. Herhangi bir işletme belgesi yok. Limanın mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Muğla Büyükşehir Belediyesi burayı kaçak olarak kullanıyor" diye konuştu.



KARSI KARSIYA GELIRLER

İLÇE Başkanı Gökmen, limanın yolunun özel bir araziden geçtiğini de hatırlatarak, "Limana gitmek isteyenler, yolu kullanmak için giriş ücreti ödüyor. Liman bakımsız, güvenli değil. Hiçbir iyileştirme çalışması yapılmayan bu liman için bir de yüzde 300 zam yapmak insafsızlık. Bu büyük zam, ticari tekne sahipleriyle özel tekne sahiplerini karşı karşıya getirir. Denizcilerimize adeta düşman bir tavır takınan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yanlıştan bir an önce dönmeli. Bodrum Belediyesi de duruş sergilemeli" dedi.

ADEM ÜLKER