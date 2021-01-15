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Haberler Muğla 14 FETÖ'cü Yunan'a kaçarken yakalandı! Marmaris açıklarında tekneye baskın

14 'cü 'a kaçarken yakalandı! açıklarında tekneye baskın

’nın ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin operasyonunda /PDY silahlı terör örgütü iltisaklısı 14 şüpheli yakalandı.

14 FETÖ'cü Yunan'a kaçarken yakalandı! Marmaris açıklarında tekneye baskın

15.01.2021, 10:43

Edinilen bilgiye göre, Bozburun açıklarında kiraladıkları tekne ile Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup bulunduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan operasyonda Amasya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden muvazzaf astsubay E.B. ihraç polis memuru B.B., İzmir 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından araması bulunan ihraç Ebe R.Y., Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden ihraç komiser M.K., Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat masasınca aranan ihraç öğretmen S. Y., Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden esnaf S.Ö., Antalya Ağır Ceza İlamat masasınca aranan ihraç öğretmen H.M.D., . Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam ediyor ihraç öğretmen M.E.K., Özel sektör çalışanı ve araması bulunmayan A.E. Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ihraç memur Ç.Ç.C., İzmir 16'ncı ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ihraç öğretmen K.T., Şanlıurfa 5'inci ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ihraç komiser Y.G. ve İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden i-esnaf B.H.İ.S. teknede yakalandı.

FETÖ/PDY iltisaklı 13 şüpheli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

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