CHP’nin köylüden intikam siyaseti

Tutarsız davranışlarıyla ülke gündeminden düşmeyen CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz yıl Dağtekke'de köylünün geçim kaynağı olan konteynerleri kaldırarak "Köylünün anasını ağlatan" Uygur, bu sefer de Çakırbeyli muhtarlık binasını boşaltmak isteyince köylü ve zabıtalar karşı karşıya geldi.

BAŞKAN UYGUR'A İSYAN

Muhtarlık binasının ata yadigarı olduğunu söyleyen Çakırbeyli Muhtarı İbrahim Kabaca, "Atalarımızın alın teriyle yapılan bu binayı vermemekte kararlıyız. Belediye hiçbir gerekçe göstermeden burayı tahliye etmek istiyor. Biz bu binada şahsi iş yapmıyoruz. Başkan Uygur, bizden intikam almaya çalışıyor. Tamamen keyfi şekilde bizi buradan çıkarmak istiyor. Hakim ve savcıları göreve çağırıyoruz. Buna boyun eğmeyeceğiz, mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Tahliye işlemine direnen vatandaşlardan Mustafa Tosun da, "Bu olay partizanlığın daniskasıdır. Ayıptır günahtır. Böyle yönetim olmaz. Bu belediye başkanlığı değil diktatörlüktür" dedi. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın ise, "Biz Çakırbeyli halkının yanındayız. Bu durum CHP zihniyetinin, zulüm belediyeciliğinin göstergesidir" dedi. Saatin ilerlemesiyle devreye giren Torbalı Kaymakamlığı'ndan, "Tahliye işlemi pazartesiye ertelendi. Herkes evlerine dağılsın" anonsu yapıldı.

■ NADİR UYSAL