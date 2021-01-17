Cinayeti elemanına yıkmaya çalışmış

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde 13 Ocak 2020'de çıkan tartışmada Cevdet Serhat Kara, eski kız arkadaşıyla birlikte olan Mesut Demirel'i, "Ben onunla tekrar barışacaktım. Ondan uzak duracaksın" dedikten sonra kafasından tek kurşunla vurdu. Daha sonra Kara ve yanında bulunan bir kişi, Demirel'in cesedini yaklaşık 2 kilometre taşıyarak Eğergediği mevkiine ormanlık araziye attı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevdet Serhat Kara, tutuksuz yargılanan M.B. ile S.K, öldürülen Mesut Demirel'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede verdiği ifadede, Mesut Demirel'le araçtan indikten sonra tartışmaya başladıklarını anlatan Kara, "Başıma bıçağa benzeyen metalle vurdu. Ben de kendimi korumak istedim ve silah çıkardım kafasına bir el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Sonra ölüp ölmediğini anlamak için iş yerimde çalışan elemanları gönderdim. Yanımda çalışan kişiye cinayeti üstlenmesini söyledim" dedi. Mahkeme dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

ADEM ÜLKER