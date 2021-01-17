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Oltaya takılan dev balık balıkçıları şaşırttı

’nın ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.

Oltaya takılan dev balık balıkçıları şaşırttı
İHA

17.01.2021, 15:15

Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı. Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.

Datçlı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, "Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı'ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık. Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık.

Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık. Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık" dedi.

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