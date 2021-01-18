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Haberler Muğla Ege Denizi'nde korkutan deprem

'nde korkutan deprem

'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve 'nın ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem

18.01.2021, 08:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021, 08:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi depremi Ege Kuşadası körfezi olarak ve 3.9 büyüklüğünde duyurdu.

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