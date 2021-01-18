Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
Kandilli Rasathanesi depremi Ege Kuşadası körfezi olarak ve 3.9 büyüklüğünde duyurdu.
Ege Denizi'nde korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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