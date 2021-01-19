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Haberler Muğla Marmaris’te bahar havasında vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris’te bahar havasında vatandaşlar sahile akın etti

’nin bir çok yerinde kar ve dondurucu soğuklar yaşanırken Marmaris’te güneşi gören çoluk çocuk sokaklara çıktı.

Marmaris’te bahar havasında vatandaşlar sahile akın etti

19.01.2021, 18:10

Dün, Muğla il merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı görülmüştü. Bugün ise Marmarisliler sahillerde gezip, güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip çocukları ile birlikte, parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşların ise balık tuttuğu gözlemlendi.



Rus vatandaşı olan ve 15 yıldır Türkiye'de yaşayan Elena Karsinova "Benim memleketim çok soğuk burası bana sıcak geliyor. Rusya şu an -30 derece" dedi.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler sahil boyunda devriye gezerek maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarmaya devam etti.

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