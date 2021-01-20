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Haberler Muğla Sosyetik isim Kerem Dürüst Bodrum'da gözaltına alındı! Evinden neler çıktı neler

Sosyetik isim 'da gözaltına alındı! Evinden neler çıktı neler

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden , evine düzenlenen operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuştucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi.

Sosyetik isim Kerem Dürüst Bodrum'da gözaltına alındı! Evinden neler çıktı neler
DHA

20.01.2021, 12:16

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.



Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B.,N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K.'nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.



Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

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