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Endişelendiren görüntü! Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir" dedi.