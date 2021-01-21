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Haberler Muğla Endişelendiren görüntü! Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi

Endişelendiren görüntü! 'da deniz suyu 20 metre çekildi

'nın ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir" dedi.

Endişelendiren görüntü! Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
AA

21.01.2021, 13:40

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini söyledi.

Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi olmadığını belirten Önsoy, "Büyük oranda açıkta oluşan fırtınalara ve gelgite bağlı bir çekilme. Deniz seviyesi birkaç gün içinde eski haline gelecektir." dedi.

Bölgedeki balıkçılar sahilde her yıl aynı dönemde deniz suyunda çekilme olduğunu aktardı.

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