Muğla'da korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muğla'da merkez üssü Marmaris olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.28'de meydana gelirken, Muğla genelinde hissedildi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak tahmin edildi.

AFAD depremin şiddetini 3,9 olarak ölçerken sarsıntının yerinde 6.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.