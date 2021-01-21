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'da korkutan deprem

'nın ilçesinde saat 15:28'de deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3,9 olarak ölçerken sarsıntının yerinde 6.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Muğla'da korkutan deprem

21.01.2021, 15:52

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muğla'da merkez üssü Marmaris olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 15.28'de meydana gelirken, Muğla genelinde hissedildi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak tahmin edildi.

AFAD depremin şiddetini 3,9 olarak ölçerken sarsıntının yerinde 6.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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