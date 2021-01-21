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Haberler Muğla Muğla’da sazlık yangını! 28 dönümlük alan kül oldu

’da sazlık yangını! 28 dönümlük alan kül oldu

'nın ilçesinde, sazlık alanda çıkan , itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 28 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muğla’da sazlık yangını! 28 dönümlük alan kül oldu
AA

21.01.2021, 09:51

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çobanlar Mahallesi Gölbaşı mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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