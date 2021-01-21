Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çobanlar Mahallesi Gölbaşı mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Muğla’da sazlık yangını! 28 dönümlük alan kül oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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