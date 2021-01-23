Haberler Muğla Marmaris'te "riskli yapı" olduğu belirlenen apart otel iş makinesiyle yıkıldı

Marmaris'te "riskli yapı" olduğu belirlenen apart otel iş makinesiyle yıkıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıklılık bakımından "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otel, sahiplerince yıkıldı. İlçede belirlenen binaların yıkımlarına belediye ve yapı sahip sahiplerince devam ediliyor.