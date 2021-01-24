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Haberler Muğla 3 yıl daha oturma hakkı olduğu evden çıkarıldı

3 yıl daha oturma hakkı olduğu evden çıkarıldı

'nın ilçesinde 5 yıllığına 210 bin lira verip kiraladığı ev, icra kanalıyla bankaya geçince evi tahliye edilen genç kadın, hukuksuzluk olduğunu öne sürerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 yıl daha oturma hakkı olduğu evden çıkarıldı

24.1.2021

Tasarımcı Deniz Alp (33) Bodrum Türkbükü'nde 2 yıl önce 210 bin lira peşin vererek 5 yıllığına kiraladığı 4 katlı evden hukuksuz şekilde tahliye edildiğini öne sürdü. Sözleşmeye göre 3 yıl daha oturma hakkı olduğunu söyleyen Alp, "Ev mal sahibinin borcundan dolayı haciz yolu ile bankaya geçmiş. Hiçbir şekilde tarafıma tebligat yapılmadan zorla tahliye edildim" diye konuştu.

'EŞYALARIMI ATTILAR'
Evinde dükkanının eşyaları ve arkadaşlarından aldığı eşyalar da bulunduğunu belirten Alp, "Eşyalarımı sokağa attılar. Yediemin dedikleri yere gittim, mobilyalarımı parçalayıp çöp konteynerine atmışlar. 2. İcra Müdürlüğü sorumluları 'haklısınız' diyerek 3 gündür beni oyalıyor. Kronik rahatsızlığım var. Böyle zulüm olur mu" dedi.

TUBA AYHAN

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