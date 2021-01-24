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Muğla'da kahreden ölüm! İnşaattan düşen işçi...

Muğla'nın ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen 2 çocuk babası işçi Ali Yılmaz yaşamını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Yılmaz'ın oğlunu, babasının mesai arkadaşları teselli etti.

Muğla'da kahreden ölüm! İnşaattan düşen işçi...
İHA

24.01.2021, 11:02

Edinilen bilgiye göre Mumcular Mahallesi'nde bir ev inşaatında çalışan 48 yaşındaki Ali Yılmaz isimli işçi, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybetti. İkinci kattan kafa üstü yere düşen Yılmaz, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Yılmaz'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan merhumun oğlu ve mesai arkadaşları da olayı haber alıp morgun önüne geldi. Büyük üzüntü yaşayan Yılmaz'ın oğlunu, babasının mesai arkadaşları teselli etti.

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