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'da fırtınada kitesurf yaptı

'nın ilçesinde, sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken oluşan dev dalgaların arasında milli sporcu kitesurf antremanı yaptı.

Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı
DHA

25.01.2021, 17:55

Bodrum'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan fırtına ve yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bodrumlular, fırtına nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çekerken, Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları fırsata çeviren milli sporcu Egemen Sertbaş (24) kitesurf antremanı yaptı. Zaman zaman fırtına nedeniyle boyu 2 metreyi bulan dalgalarla boğuşan Serttaş'ı izleyenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

BELEDİYEDEN UYARI

Fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi konularında dikkatli olunması uyarısında bulundu.




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