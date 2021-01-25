Bodrum'da fırtınada kitesurf yaptı

Bodrum'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan fırtına ve yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bodrumlular, fırtına nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çekerken, Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları fırsata çeviren milli sporcu Egemen Sertbaş (24) kitesurf antremanı yaptı. Zaman zaman fırtına nedeniyle boyu 2 metreyi bulan dalgalarla boğuşan Serttaş'ı izleyenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

BELEDİYEDEN UYARI

Fırtına nedeniyle Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi konularında dikkatli olunması uyarısında bulundu.









