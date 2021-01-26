Gizemli cesedin sırrı çözüldü! Datça'da kıyıya vurmuş halde bulunmuştu

Datça'nın Mesudiye Mahallesi Kabaklar Koyu sahilinde iki önce bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Cesedin, Bozburun'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken tekneden denize düşmesi sonucu kaybolan Filistin uyruklu Mohamad Sulıman'a (29) ait olduğu öğrenildi.
Mesudiye Mahallesi Kabaklar Koyu sahilinde 24 Ocak 2021'de bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.Datça'da alabora olan balıkçı teknesinde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
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