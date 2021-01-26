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Haberler Muğla Gizemli cesedin sırrı çözüldü! Datça'da kıyıya vurmuş halde bulunmuştu

Gizemli cesedin sırrı çözüldü! 'da kıyıya vurmuş halde bulunmuştu

'nın ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin, uyruklu bir sığınmacıya ait olduğu tespit edildi. Ceset kimliğini tespit amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Gizemli cesedin sırrı çözüldü! Datça'da kıyıya vurmuş halde bulunmuştu
AA

26.01.2021, 13:35

Datça'nın Mesudiye Mahallesi Kabaklar Koyu sahilinde iki önce bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Cesedin, Bozburun'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken tekneden denize düşmesi sonucu kaybolan Filistin uyruklu Mohamad Sulıman'a (29) ait olduğu öğrenildi.

Mesudiye Mahallesi Kabaklar Koyu sahilinde 24 Ocak 2021'de bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

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