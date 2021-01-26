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Haberler Muğla Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı

'nın ilçesi açıklarında bulunan cesedin, uyruklu pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a (29) ait olduğu belirlendi. Amcası tarafından teşhis edilen Sulıaman ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan 'ın 'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri iddia edildi.

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı
DHA

26.01.2021, 18:04

Muğla'nın Datça ilçesine 25 kilometre mesafedeki Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü mevkisi Gabaklar Koyu'nda, 24 Ocak günü bulunan erkek cesedinin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a ait olduğu saptandı. Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sulaıman'ı Adapazarı'ndan gelen amcası Yahya Sulaıman (57) teşhis atti.



Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu ileri sürdü.



DNA TESTİ KİMLİĞİ BELİRLEYECEK
Cesedin kesin kimlik tespiti için amca Yahya Sulıaman'dan alınan DNA örnekleri ile yeğenin DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak.

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