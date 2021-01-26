Haberler Muğla Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bulunan cesedin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu kaçak göçmen Mohammad Sulaıman'a (29) ait olduğu belirlendi. Amcası tarafından teşhis edilen Sulıaman ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri iddia edildi.