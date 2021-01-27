Annesini ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL Eyüpsultan'da bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olay Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu'nun (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan gözaltına aldı.