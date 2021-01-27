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Haberler Muğla Annesini ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Annesini ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Annesini ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

27.1.2021

İSTANBUL Eyüpsultan'da bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olay Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu'nun (70) ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan gözaltına aldı.

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