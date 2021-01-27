Çiftlik kimyageri

Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka köyünde yaşayan turizmci Zafer Pekçedenöz, doğal bal elde etmek için 2009 yılında 5 dönüm arazi üzerinde arı çiftliği kurdu. Pekçedenöz, çiftlikte şeker ve glikozun kullanılmadığı 140 kovanda, 600 kilo bal üretmeye başladı.

"HAYALLERİM FARKLIYDI"

Aynı zamanda aikido antrenörü olan Pekçedenöz ve ilkokul öğretmeni Gamze Pekçedenöz çiftinin tek çocukları Ayşegül Pekçedenöz, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nden 2013 yılında mezun oldu. Genç kadın, adli tıp kurumlarında kimyager olma isteğinden vazgeçerek, doğayla iç içe yaşamak için babasına ait çiftliğin başına geçti. Arı ürünlerinden el elde ettiği yüz kremleri, saç maskesi, yüz toniği, sinek kovucu, dudak bakım kremi, bal mumu heykellerinin yanı sıra çam, çiçek, kekik, okaliptüs, sır, petek ve püren ballarının satışını yapmaya başlayan Ayşegül Pekçedenöz, biyokimya bölümünde öğrenciyken arıcılık yapmayı düşünmediğini belirterek, "Adli Tıp Kurumları'nda kimyager olmak istiyordum. Mezun olduktan sonra hayallerim değişti. Doğaya ve hayvanlara olan sevgimle birlikte babamın kurduğu arı çiftliğine dönmeye karar verdim. Arı ürünlerinden yaptıklarım sağlıktan güzelliğe kadar bir çok alanda kullanılıyor. Başta sağlık olmak üzere, bakım ve güzellikle ilgili doğal ürünlerin gördüğü talepten memnunuz" dedi.





'ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

Kızının arı çiftliğindeki işleri başarıyla yürüterek kendilerini gururlandırdığını söyleyen Zafer Pekçedenöz, "Kadın girişimci olarak örnek teşkil ediyor. Türkiye'de olması gereken bir konsepti genişlettiği içinde kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Adem ÜLKER