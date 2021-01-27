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Direksiyon basında kalp krizi geçirdi

'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, son hamleyle kamyoneti durdurarak muhtemel kazaları önledi, kendi ise hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon basında kalp krizi geçirdi

27.1.2021

Turgutreis istikametinden Bodrum ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Kubilay Aysalar (55), Konacık Jandarma Kavşağı'na geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Aysalar son bir hamle ile kamyoneti durdurdu. Yakındaki bir klinikten olay yerine koşan doktor ve sağlık ekibi Aysalar'ı kalpa masajı yaparak hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Aysalar burada hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, "Eğer son bir hamleyle kamyoneti durdurmasaydı, kavşakta çok büyük kaza meydana gelebilir ve başka can kayıpları da olabilirdi. Son anda kendini olmasa da başkalarının canını kurtardı" dedi.

ADEM ÜLKER

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