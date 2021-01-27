Esnaf odası yöneticisi kazada can verdi

AYDIN'IN Çine ilçesin-de oda yöneticiliği yapan Osman Sever (40) trafik kazasında haya-tını kaybetti. Çine'den Karpuz-lu istikametine seyreden Emrah Önal (30), yöneti-mindeki otomobil, Abak Mahallesi yakınların-da sürücünün direksiyon hakmiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada sürücüsü ile bir-likte otomobilde bulunan Mustafa Sever (32) ve Osman Sever (40), yaralandı. Sağlık ekipleri Osman Sever'in olay yerinde hayatı-nı kaybettiğini belirledi. Çine Esnaf ve Sanatkarlar Oda-sı'nda Denetim Kurulu üyesi olan evli ve 2 çocuk babası Osman Sever'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

MURAT ŞENBAKLAVAC