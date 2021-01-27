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Haberler Muğla Mugla’da 21 göçmen ölümden kurtarıldı

Mugla’da 21 göçmen ölümden kurtarıldı

Mugla’da 21 göçmen ölümden kurtarıldı

27.1.2021

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 16, Bodrum ilçesinde ise 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Dalaman açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik ekiplerine verilen bilgi sonrası bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisinde sürüklenen 16 düzensiz göçmeni kurtardı. Bodrum açıklarında ise can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen can salı içindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÖMER KUNDAKÇI

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