Bodrum'da etkili olan dolu yağışı görenleri şaşkına çevirdi. Aniden bastıran dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü. Duydukları gürültüye uyanan vatandaşlar ise dolu yağışını görünce şok oldu. Dolu yağdığı esnada seyir halinde bulunan 6 araç ise bir birine girdi.
Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağış sonrasında Turgutreis Mahallesi'nde ise istinat duvarı çöktü, bir araç duvarın altında kaldı. 3 gündür zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle bir çok ağaç devrildi.
Rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin de yola devrildiği öğrenildi.
Bodrum’da fırtına ve dolu kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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