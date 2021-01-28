Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı.
Koronavirüsü unutan vatandaşlar caddeyi boydan boya kartopu alanına çevirirken, araçtan yapılan müzik yayınına eşlik ederken, diğer tarafından kartopu oynadılar.
Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan çoğunda maske bulunurken, bazı vatandaşlar maske takmayı unuttu.
Kar gören Muğlalılar koronayı unuttu! Dışarı çıkıp keyfini sürdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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