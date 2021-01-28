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Kar gören Muğlalılar koronayı unuttu! Dışarı çıkıp keyfini sürdüler

’nın merkez ilçesi ’nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.

Kar gören Muğlalılar koronayı unuttu! Dışarı çıkıp keyfini sürdüler
İHA

28.01.2021, 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 10:15

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı.

Koronavirüsü unutan vatandaşlar caddeyi boydan boya kartopu alanına çevirirken, araçtan yapılan müzik yayınına eşlik ederken, diğer tarafından kartopu oynadılar.



Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan çoğunda maske bulunurken, bazı vatandaşlar maske takmayı unuttu.

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