Kıyıya vuran cesedin kimliği ortaya çıktı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde karaya vuran cesedin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu göçmene ait olduğu tespit edildi. Amcası Yahya Sulaıman (57) tarafından teşhis edilen genç ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri öğrenildi. Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman (29) ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu öne sürdü.

ADEM ÜLKER