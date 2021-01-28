MUĞLA'NIN Datça ilçesinde karaya vuran cesedin, Suriye uyruklu Filistin pasaportlu göçmene ait olduğu tespit edildi. Amcası Yahya Sulaıman (57) tarafından teşhis edilen genç ile 4 arkadaşının yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiği ancak Yunan askerlerince geri itildikleri öğrenildi. Amca Yahya Sulaıman, Mohammad Sulaıman (29) ve 4 arkadaşının 15 gün önce Bozburun'dan yasa dışı yollarla, Yunanistan'ın Rodos Adası'na gittiğini anlatarak, grubun Yunan askerlerince geri itildiğini, içlerinden birinin suda boğulduğunu, yeğeninin ise kayıp olduğunu öne sürdü.
ADEM ÜLKER
Kıyıya vuran cesedin kimliği ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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