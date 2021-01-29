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Haberler Muğla Cinayetin ardından polise de saldırmış

Cinayetin ardından polise de saldırmış

’da geçtiğimiz yıl Zeynep Şenpınar’ı 37 kez bıçaklayarak öldüren boksör ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kemaloğlu’nun olay yerine gelen polislere de saldırdığı öğrenildi.

Cinayetin ardından polise de saldırmış

29.1.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde 24 Mayıs 2020'de Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 yerinden bıçaklayarak öldüren boksör Ahmet Kemaloğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada olaya müdahale eden polisler ve sağlık ekipleri dinlendi. Davada olay günü yaşadıklarını anlatan polis memurları, pencereden eve girdiklerinde Selim Ahmet Kemaloğlu'nu göğsünde bıçakla, Zeynep Şenpınar'ı ise yüzüstü hareketsiz bulduklarını söyledi. Polisler, Kemaloğlu'nun göğsünden bıçağı çıkararak üzerlerine yürüdüğünü, dengesini kaybedince düştüğünü, daha sonra kontrol altına aldıklarını söyledi.

'KADINLAR ÖLMESİN'
POLİSLER ifadelerinin sonunda Selim Ahmet Kemaloğlu'nu yere yatırdıklarında şahsın 'Ben öldürdüm, benim de yaşamaya hakkım yok. Bırakın öleyim' dediğini ifade ettiler. Sanık Selim Ahmet Kemaloğlu ise telefon kayıtlarının dinlenmesini isteyerek, "Telefon kayıtlarının getirilmesini istiyorum. Benim psikolojimi bozmak için birileriyle işbirliği yapıp yapmadığı konusunun araştırılmasını istiyorum" dedi. KEMALOĞLU'NUN talebi reddedildi, duruşma 20 Nisan'a ertelendi. Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar da duruşma çıkışında, "O katil ömür boyu içeriden çıkmasın. Orada çürüsün. Artık kadınlar ölmesin" dedi.

Ferdi YAVUZ

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