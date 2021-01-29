Emlakçı kokain satıcısı çıktı, polisten kaçamadı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polisleri uzun süredir takipte oldukları B.B.'i gece operasyon düzenledi.





Armutalan Mahallesinde yapılan operasyonla yakalanan B.B.'nin (32) çalıştığı bir emlak ofisinde yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde 75 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Şahsın uyuşturucuyu paketler halinde lüks teknelere servis ettiği ileri sürüldü.





Marmaris Cumhuriyet Baş Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan B.B. (32) Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.