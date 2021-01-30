Bodrum’da fırtına ve dolu hayatı felç etti

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı. Rüzgar öğleden sonra fırtınaya dönüştü. Bir anda bulutların Bodrum semalarında görünmesiyle ilçe karanlığa büründü. Fırtınanın etkisini azaltmasıyla dolu yağışı başladı. Dolunun ardından sağanak yağmurun başlamasıyla denizin rengi değişti. Kumbahçe plajında dalgaların sahili dövmesi ve çamur rengine dönen koylar havadan görüntülendi.

Aralıklarla yağan yağmur, zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetini arttırdı. Yağmurla birlikte denize akan sel suları, Bodrum'un masmavi koyularının rengini değiştirdi.





İlçede gün boyu elektrik kesintileri de yaşandı. Gümüşlük'te yüksek gerilim hattına yıldırı düşmesi sonucu, hatta arıza meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede elektrik kesildi.





Bodrum'un bazı bölgelerinde de yıldırım düşmesinden ötürü elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.