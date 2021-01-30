Musluklardan çamur akıyor belediye uyuyor

Muğla'da yüksek gelen su faturalarının ardından bu defa da musluklardan çamur akmaya başladı. Kavaklıdere ilçesine bağlı Çatak köyünde musluklardan su yerine çamur akarken, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise bu durum karşısında hiçbir şey yapmıyor. Üst üste suların kesilmesi ve çeşmelerden akan suların çamurlu olması vatandaşları zor durumda bırakıyor. Hafta ortasından itibaren yaşanan bu durumla karşılaşan vatandaşlar, su ile ne çamaşırlarını ne de bulaşıklarını yıkayabiliyor.

"SAĞLIĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA"

İlçe sakinlerinden Sezer Kaya, "Günlerdir devam eden yağışların ardından rengi değişen şebeke suyu sağlığımızı tehdit ediyor. Şikayetlerimizi dikkate almayan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) yetkililerini göreve davet ediyoruz. Sağlığımız tehlikede. Biz hizmet istiyoruz. İçme suyuna nereden karışıyorsa bu çamur, gelip bulsunlar yoksa hasta olacağız" dedi. İlçede esnaflık yapan Ali Kaya da "Evimizde, iş yerimizde musluktan 4 gündür çamur akıyor. Kesinlikle şebekeye dışarıdan yağmur suyu ya da pis su karışıyor. Defalarca aradım ama ne dinleyen var ne de gelen. Bu nasıl hizmet, bu nasıl halkın sağlığını düşünmek anlamadık" diye konuştu.İlçe merkezi ve mahalle-lerde kış ayların-da şiddet-li yağışlar-dan sonra içme sularının kullanılamaz hale geldi-ğini söyleyen AK Parti Kavaklıdere İlçe Başkanı Volkan Alpözen de duruma tepki gösterdi. Bu konuda vatandaşlardan gelen şikayetler olmasına rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadığını ifade eden Alpözen, "İlçe halkının sağlığı tehdit altında ve yaşam kalitesini yüksek oranda düşürebilecek boyutlara ulaşmak üzere. Ödediğimiz fahiş su faturalarına rağmen kullanmak-ta olduğumuz suyun çeşmelerimiz-den bu şekilde akması kabul edi-lebilir bir durum değil. Sorunun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ve MUSKİ yetkililerini bir an önce göreve davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.





UZMANDAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 'kanalizasyon suyu' uyarısı yaptı. Özçelik, "İçme sularındaki kirlenmenin ana sebebinin su derleme yapısının bulunduğu konumdaki yağmur suyu karışımı olduğu görülüyor. Böyle olağandışı durum, dağıtım öncesi depolama tesisindeki dezenfeksiyon süreçlerine ait bir aksaklığa da işarettir. Ancak burada asıl önemli husus bazı örneklerde içme suyu renginin sarımtırak gözükmesi ve içme suyu içerisinde kanalizasyon sularının veya sızıntı sularının karışması ihtimalidir. Bu nedenle İl Halk Sağlığı ve Hıfzısıhha ekiplerince kentin farklı noktalarından içme suyu numuneleri alınmalı. Bir kirletici veya hastalık üreten mikroorganizma rastlanmaması için derleme yapısında, iletim hattında veya dağıtım hattında periyodik kontroller sürdürülmelidir" diye konuştu.

Ferdi YAVUZ

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