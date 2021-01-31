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Haberler Muğla Bodrum’da ‘huzur’ uygulaması

’da ‘huzur’ uygulaması

Bodrum’da ‘huzur’ uygulaması

31.1.2021

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kolluk kuvvetlerince 'Huzur-Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 2 bin 459 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, aranması olan 13 kişi yakalandı. Mahalle girişlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan araçların plakaları sorgulanırken, araçlarda bulunan kişilere de kimlik sorgusu yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerine bağlı bomba ve narkotik köpekleri tarafından şüpheli görülen araçlarda arama gerçekleştirildi. Maske takmayan vatandaşlar uyarılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.

■ ADEM ÜLKER

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