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Haberler Muğla Marmaris'te heyelan, karayolunu trafiğe kapattı

'te heyelan, karayolunu trafiğe kapattı

’nın ilçesinde sağanağın ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları, karayoluna yığıldı. Marmaris-Muğla karayolunun 7'nci kilometresinde geliş yönünde trafiği kapatan heyelanda yaralanan olmadı.

Marmaris'te heyelan, karayolunu trafiğe kapattı
DHA

31.01.2021, 08:38

Gün boyu etkili olan sağanak, Marmaris- Muğla karayolunun 7'nci kilometresinde, Taşhan Mevkii'nde saat 22.15 sıralarında heyelana neden oldu. Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçaları karayoluna yığıldı. Şans eseri karayolundan kimsenin geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Devriye gezen Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri heyelanı fark ederek özel bir şirketin dozer ve kepçelerini bölgeye çağırdı, karayolları ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, yolun Marmaris ilçesine geliş yönünü trafiğe kapattı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ticari araçlar 3 kilometreyi bulan uzun araç konvoyu oluşturdu.

Karayolları ve bir firmaya ait iş makineleri yolu toprak ve kaya parçalarından temizledi. Bir saat süren temizleme çalışması sonrası karayolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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