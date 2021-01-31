Marmaris’te sosyete kokaincisi yakalandı

Ünlülerin ve sosyetenin yaşadığı lüks villaların bulunduğu Muğla Marmaris'in Armutalan mahallesinde emlakçılık yapan, etrafında yüksek fiyatta evler ve villalar sattığı için kendisine sosyete emlakçısı denen Bahadır B.'nin kokain satışı yaptığı ihbar edildi.

75 GRAM KOKAİN

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmayla emlakçı Bahadır B.'nin uyuşturucu sattığını belirledi ve 10 gün süreyle teknik takibe aldı. Sabah saatlerinde harekete geçen polis, Bahadır B.'nin emlak ofisine operasyon düzenledi. Ofiste özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada masanın gizli çekmecesinde 3'er gramlık alüminyum folyolara sarılmış olarak satışa hazır halde toplam 75 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Bahadır B., polis merkezinde verdiği ifadede kendisine komplo kurulduğunu söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen emlakçı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADEM ÜLKER