  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum’u fırtına vurdu! Dev dalgalar sahildeki işletmelere ulaştı

’u fırtına vurdu! Dev dalgalar sahildeki işletmelere ulaştı

'nın ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtınanın hızı saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, feribot seferleri iptal edildi, kuru yük gemileri limanlara sığındı.

Bodrum’u fırtına vurdu! Dev dalgalar sahildeki işletmelere ulaştı
İHA

01.02.2021, 13:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021, 13:32

Bodrum'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın hızı saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Sahil kesimlerinde bulunan işletmeleri dalgalar vurdu.

Bazı iş yerlerinin iskeleleri yıkıldı. Güneydoğu yönünden esen fırtına hızı 70 kilometreye kadar ulaşınca Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu.

Bodrum Belediyesi teknelerin liman dışından çıkmaması için uyardı. Datça - Bodrum Feribot seferleri iptal edildi. Kuru yük gemileri ise Bodrum koylarına sığındı.

Bodrum'da etkili olmaya başlayan ve hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen fırtınanın iki gün daha sürmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum’u fırtına vurdu! Dev dalgalar sahildeki işletmelere ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.