Haberler Muğla Jandarma’dan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Jandarma’dan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Bodrum Akyarlar Mahallesinde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.