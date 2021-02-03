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'da badem ağaçları çiçek açtı

'nın ilçesinde, bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı.

Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı
DHA

03.02.2021, 16:30

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklıkları 10 derecinin üzerinde seyrediyor.

İlçeye 8 kilometre mesafedeki Torba Mahallesi'nde ormanlık alan içerisindeki badem ağaçları ise güzel havaya aldanıp, çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları görenler ise şaşkınlık yaşadı.

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