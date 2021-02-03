Haberler Muğla Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı

Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı.