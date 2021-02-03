Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklıkları 10 derecinin üzerinde seyrediyor.
İlçeye 8 kilometre mesafedeki Torba Mahallesi'nde ormanlık alan içerisindeki badem ağaçları ise güzel havaya aldanıp, çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları görenler ise şaşkınlık yaşadı.
Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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