Muğla'da vahşice öldürülmüştü! Zeynep Şenpınar cinayetinde flaş gelişme!

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) bıçaklayarak öldüren, ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.



Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazarak, Zeynep Şenpınar'ın kendisini Selim Ahmet Kemaloğlu'na karşı savunup savunamayacağına ilişkin değerlendirmede bulunmasını talep etti. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor, davanın görüldüğü Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.





Adli Tıp'ın raporunda 1.55 boyunda 45-50 kilo aralığında olan Zeynep Şenpınar'ın, katil boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na karşı kendisini savunabilecek konumda olduğu değerlendirmesinde bulundu.



ADLİ TIP İLK RAPORU GÖRMEZDEN GELDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Adli Tıp Polikliniği Adli Tıp Kurul Raporu'ndan 10 Haziran 2020 tarihinde Şenpınar'ın kendisini boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na karşı savunabilecek durumda olmadığına ilişkin rapor alınmıştı. Soruşturma aşamasında alınan bu rapor iddianamenin hazırlanmasıyla mahkemede görülen dava dosyasında yer aldı.





Bu raporda katil Selim Ahmet Kemaloğlu'nun da 1.75- 1.80 boylarında, 90 kilogram olduğu, vücudunun oldukça gelişmiş, atletik yapıda olduğu tespitinde bulunuldu. İki şahıs arasında fiziksel bir güç farkının olduğu, var olan bu güç farkı nedeniyle Zeynep Şenpınar'ın kendisini Kemaloğlu'na karşı bedenen savunabilecek durumda olmadığı değerlendirmesi yapıldı.



OY BİRLİĞİYLE KENDİSİNİ SAVUNABİLİR DEDİLER

Tüm bu tetkiklere ve Muğla Adli Tıp'tan alınan rapora rağmen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazarak, Şenpınar'ın katil Kemaloğlu karşısında kendisini savunup savunamayacağına ilişkin görüş bildirmesini talep etti.



Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, adli dosyada kayıtlı bilgiler, tıbbi belgelerden elde edilen bulgular, ölü muayene ve otopsisinde tespit edilen bulguları dikkate alarak, Şenpınar'ın kendisini bedenen savunabilecek durumda olduğuna ilişkin skandal bir değerlendirmeye imza attı.

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca alınan kararın oy birliğiyle alınması da dikkat çekti. Mahkemeye ulaşan rapor henüz mahkeme tarafından değerlendirme aşamasında bulunuyor.





"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Avukat Haydar İkizer Sabah Gazetesine yaptığı açıklamada :"Ceza kanunumuzun 82/e bendi; öldürme eylemi bedenen kendisini savunamayacak birine karşı işlenirse fail Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılır.



Mahkemece bu konuda rapor istenmiş, her ne hikmetse sanık iri yarı kas yapmış boksör, öldürdüğü Zeynep ise narin zayıf 48-50 kilo olmasına rağmen adli tıp kurumunca maktulün kendisini savunabilecek konumda olduğu görüşü ile rapor vermesi kabul edilebilir bir şey değildir" ifadelerini kullandı.



"ZEYNEP İLE KATİLİN RESMİNİ YAN YANA KOYMALARI YETERLİ"

Adli Tıp Kurumu'nun söz konusu raporunu 'skandal' olarak niteleyen Avukat Haydar İkizer, "Zira her şey göz önünde açık ve net. Zeynep ile katilinin resmini yan yana koyup görmek bile kanaat ve görüş yeterli iken, dosyanın özetini yazarak hiç bir bilimsel veriye dayanmadan son bir cümleyle de olumsuz görüş bildirilmiş. Bu durum gerek aile ve gerekse toplum vicdanında infiale sebep olacaktır " ifadeleriyle rapora tepki gösterdi.