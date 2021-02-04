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Haberler Muğla CHP'li Milas Belediyesi Başkanı Tokat’tan Boğaziçi'ndeki rezilliğe destek

CHP'li Belediyesi Başkanı Tokat’tan Boğaziçi'ndeki rezilliğe destek

Belediye Başkanı , yaptığı basın açıklaması ile ’nde Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına destek verdi.

CHP'li Milas Belediyesi Başkanı Tokat’tan Boğaziçi'ndeki rezilliğe destek
İHA

04.02.2021, 12:08

Açıklamasında çoğunluğu üniversite öğrencisi olmayan ve bir çoğunun çeşitli terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen kişileri üniversite öğrencisi olarak lanse eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, eline aldığı 159 rakamı yazılı kağıt ile poz verdi.

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri öğrencilerin masum bir demokratik taleplerini dile getirme eylemi olarak nitelendirerek, "Öğrencilerin demokratik taleplerine karşı yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Boğaziçili öğrencilerin taleplerinin bir an önce değerlendirilmesini talep ediyor, gençlerin demokratik haklarını kullanmalarına izin verilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gençler toplumun itici gücü, aydın beyinleridir. Demokratik hakkını kullanan ve düşüncelerini ifade eden gençlere yönelik gerçekleştirilen şiddet ülkenin ve demokrasinin geleceğine karşı yapılan bir saldırıdır" diyerek yetkililerce terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen bu kişilerin eylemlerine müsaade edilmesi gerektiğini söyledi.

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