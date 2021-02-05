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Haberler Muğla Babasını öldürdü ‘bıçaklayıp kaçtılar’ dedi

Babasını öldürdü ‘bıçaklayıp kaçtılar’ dedi

Babasını öldürdü ‘bıçaklayıp kaçtılar’ dedi

5.2.2021

Muğla Marmaris'te yaşayan 17 yaşındaki F.U. 112 ihbar hattını arayarak "Babam bıçaklandı. Kırmızı montlu, zayıf yapılı orta boylarda sarı saçlı birinin kaçtığını gördüm" ihbarında bulundu.
Kayabal Caddesi'nde bulunan iki katlı binaya gelen sağlık ekipleri, Mehmet U'yu çatı katındaki dairenin kapısında yerde kanlar içinde buldu. Mehmet U, evdeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ÇOCUKLARI SUÇ MAKİNESİ
Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Mehmet U. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Eve gelen polis ekipleri de evde bulunan Mehmet U'nun oğlu H.U. (13) ile F.U'yu gözaltına aldı. Olayda kullanılan ekmek bıçağı apartmanın bahçesinde toprağa gömülü şekilde bulunurken, karakolda çelişkili ifadeler veren F.U. ise daha sonra suçunu itiraf etti. Polis, Mehmet U'nun oğlu F.U. hakkında evde bulunan altın ve paraları çalıp harcadığı için daha önce suç duyurusunda bulunduğunu da tespit etti. Mehmet U'nun 19 yaşındaki en büyük oğlu A.U'nun da hırsızlık suçundan cezaevinde yattığı, H.U. ile F.U'nun ise hırsızlık suçundan poliste kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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