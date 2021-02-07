Arabanın çarptıgı köpegin yavruları kurtarılamadı

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, hamile sokak köpeğine bir otomobil çarpıp kaçtı. Köpeği yaralı halde bulanlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekip, yaralı köpeği Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Köpeğin öldükleri belirlenen karnındaki 9 yavru, veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı.