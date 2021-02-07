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Haberler Muğla Arabanın çarptıgı köpegin yavruları kurtarılamadı

Arabanın çarptıgı köpegin yavruları kurtarılamadı

Arabanın çarptıgı köpegin yavruları kurtarılamadı

7.2.2021

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde, hamile sokak köpeğine bir otomobil çarpıp kaçtı. Köpeği yaralı halde bulanlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekip, yaralı köpeği Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Köpeğin öldükleri belirlenen karnındaki 9 yavru, veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı.

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