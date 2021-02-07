Azmin zaferi

Muğla Köyceğizli bir ailenin 6 kardeşten en küçük çocuğu olan Gülay Çolak, 2001 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonrasında omurilik felci olarak 20 yıldan bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamaya başladı. Çolak tam hayata küsmek üzereyken dostları yardımına koştu. Ortaca'nın Okçular köyünde doğup büyüyen Gülay Çolak, Denizli Kız Meslek Lisesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra hedefini resim öğretmenliği olarak belirledi. Bunun için özel yetenek sınavına giren Çolak, mülakatta elendi ancak çalışmalarını sürdürdü.

'TEKRAR RESİM YAPMAYA BAŞLADIM'

Hastaneden çıktıktan sonra Okçular'a döndüğünü ve tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye başladığını belirten Çolak, "Dalyan'da yaşayan işadamı Atilla Karabulut, benden kanserden ölen babasının resmini yapmamı istedi. Böylelikle tekrar resim yapmaya başladım. Ardından bunu, Okçular İlkokulu'nun duvarına İngiliz Alan Fenn ve eşi Janet Surman ile İskoçyalı Fiona Mac Rae ile birlikte yaptığımız resimler takip etti. Sonrasında ise ilçede yaşayan yabancı uyruklulardan büyük destek gördüm" dedi.

'ONA ÖZEL BİR ATÖLYE YAPTILAR'

Okçular'da yaşayanlar el ele verip, Çolak'ın evinin yanındaki odunluğu restore ettirdi. Yardımseverlerin kendisine tek kuruş harcatmadığını anlatan Çolak, "Şimdi bu atölyede eserlerimi yapıyorum. Sipariş üzerine tablolar yapıyorum. Çoğu zaman da değişik obje ve materyalleri tuval gibi kullanıp, yaptığım resimler de oluyor. Ayrıca son 3 yıldır su kabaklarına şekline göre penguen ve keklik resimleri çiziyorum" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ