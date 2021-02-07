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Haberler Muğla Meteoroloji'den Muğla için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den için fırtına uyarısı!

Son dakika haberi...Meteoroloji, , , ve için fırtına uyarısı yaptı. Yarın saat 12.00'de başlayıp, ertesi gece sona erecek olan fırtınanın saatteki hızının 74 kilometreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji'den Muğla için fırtına uyarısı!
DHA

07.02.2021, 15:10

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Antalya, Burdur, Isparta ile Muğla'da, güney ve güneybatı yönlerinde fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Saatte hızının 50 ile 74 kilometre arasında olması beklenen fırtınanın salı günü gece yarısına kadar süreceği kaydedildi.

BODRUM-FETHİYE ARASI FIRTINA
Denizlerde ise Bodrum ile Fethiye arasında yarın saat 15.00 sıralarında başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden 5 ila 7, açıklarda 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olması beklendiği velirtildi. Açıklamada, fırtınanın salı sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.



VATANDAŞLAR UYARILDI
Açıklamada vatandaşlardan meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları istendi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat çekildi.

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