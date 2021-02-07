Muğla kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Ula gibi turizm merkezlerindeki sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü. Bodrum'un Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile buralardaki yürüyüş yollarında, sakinlik hakim oldu.

Kıtlama dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı ile Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri sahil bandında ve caddelerde devriye yaptı.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahilleri sessizliğe büründü.

Fethiye'deki Ölüdeniz sahilleri kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı. Turist ve bölge sakinlerinin uğrak yeri olan meydanlar boş kaldı.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde de sessiz hakim oldu.

BURDUR

Burdur'da da güneşli bir gün olmasına rağmen kenttin cadde ve sokakları ile park ve bahçeleri boş kaldı.

Kenttin işlek caddelerinden Gazi, Atatürk ve İstasyon ile Cumhuriyet Meydanı ve parkı sessizliğe büründü.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğu kentte, sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar bulundu.

ISPARTA

Isparta'da kısıtlamanın olmadığı günlerde yoğunluk yaşanan Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Bazı vatandaşların, temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gittiği kentte, polis ekiplerince cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirildi.