  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü

'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü

’nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Bekir Tireli sıkıştığı aracın içinden uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi. Ancak kurtarılamadı.

Muğla'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü
İHA

08.02.2021, 21:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 21:25

Kaza, Kısırılar Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Tireli'nin kontrolünde seyreden 48 LL 613 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Vatandaşların kazayı 112'ye bildirmeleri üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin yapmış olduğu çalışmayla sıkıştığı araçtan çıkarılan Tireli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.