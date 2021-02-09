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’de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

’nın ilçesinde evde bulamadıkları yaşlı kadını arayan yakınları, 30 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yaşlı kadının cesedine ulaştı ve 2 saatten fazla süren bir çalışma ile cesedi kuyudan çıkarabildiler.

Köyceğiz’de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
İHA

09.02.2021, 21:19

Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde yaşayan Fatma Tekin'in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, kadını aramaya başladı.

Arama çalışmaları sonunda Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda kuyudan çıkarılan Tekin'in cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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