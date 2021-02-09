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Muğla'daki yangın paniğe neden oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Klimadan çıktığı tahmin edilen yangın, önce çevredeki vatandaşlar, ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.