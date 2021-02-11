  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

'da dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

'da zaman zaman saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtınada 3 gencin dalgalara rağmen denize girmesi yürekleri ağza getirdi. Fırtınanın deniz açığındaki hızının 90 kilometreye kadar ulaşması feribot seferlerini de iptal ettirdi.

Bodrum'da dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
İHA

11.02.2021, 15:52

İçmeler mevkisinde fırtınaya ve dalgalara aldırış etmeyen 3 genç denize girdi. Zaman zaman 40 km hıza ulaşan fırtınaya rağmen denize giren gençler denizden çıktıktan sonra ise 'yüzmeyi bilmeyen bu havada denize girmesin, boğulurlar' mesajı vererek uyarılarda bulundu.



FIRTINAYI GÖREN YELKEN AÇTI
Genç yelkenciler ise fırtınayı fırsat bilerek denize açıldı. Optimis ve Lazer sınıfı yelkenciler dalgalarla uzun süre mücadele etti. Eğitmenler eşliğinde yelken yapan öğrenciler yelkenleri ters yöne güçlükle çevirdi.



Öte yandan, sabah saatlerinde Güneydoğu'dan esen fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılmaması yönünde yetkililerden uyarı geldi. Fırtınanın deniz açığındaki hızının 90 kilometreye kadar ulaşması feribot seferlerini de iptal ettirdi. Bazı kuru yük gemilerinin ise Bodrum açıklarına demir attığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da dalgalara aldırış etmeden denize girdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.