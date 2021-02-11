Fatma nineyi su kuyusu yuttu!

Muğla'da geçtiğimiz hafta da 2.5 yaşındaki bir çocuk benzer şekilde hayatını kaybetmişti. Olay, Köyceğiz'in Toparlar mahallesinde meydana geldi. Tekin ailesi, evlerinin önündeki kuyunun bulunduğu yere müştemilat yaptı. İçindeki kuyunun üzeri de tahta ile kapatıldı ve üzerine fayans konuldu. Dün aile büyüğü Fatma Tekin, müştemilata girdi ve üzerine bastığı kuyuyu kapatan tahtaların kırılmasıyla 33 metre derinlikteki su dolu kuyuya düştü.



HALATLARLA ÇIKARILDI

Bu sırada ninesinin kuyuya düştüğünü gören torunlarından biri halatla sarkarak kurtarmaya çalıştı ama başaramayınca yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, makara ve halat düzeneği kurarak talihsiz kadının cansız bedenini kuyudan çıkardı. Muğla Yatağan'da bir evin bahçesindeki, üzeri çürük tahta ile kapatılmış çukura düşen Suriye uyruklu ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Ahmet Alhammud da benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

ADEM ÜLKER