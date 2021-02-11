Fethiye'de villaya kumar baskını

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalarda bir villada kumar oynandığı tespit etti. Polis ekipleri tarafından bahse konu ikamete arama kararı alınarak girildi.





Villa içerisinde toplam 10 şahsın olduğu, 4 kişinin ise iskambil oyunu oynadıkları görüldü, masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları, yaz boz ve 800 TL paraya el konuldu.





Şüpheli K.Ö. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama suçundan tahkikata başlandı. Konuyla ilgili içeride bulunan toplam 10 şahsa Hıfzıssıhha Kanunun gereğince 34 bin 690 TL, ayrıca kumar oynayan 4 şahsa ise Kabahatler Kanunu gereğince kumar oynamaktan 5 bin 344 olmak üzere toplam 40 bin 034 TL idari para cezası uygulandı.