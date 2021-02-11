‘Kardeşimin katili ruh hastasıydı’

MUĞLA Fethiye'de 7 aylık hamile eşini, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal'ın Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ndeki tedavisini yarım bıraktığı ortaya çıktı. Aysal'ın, İstanbul'a dönmek için İzmir'den bilet alan eşini, Fethiye'ye götürmek için zorla ikna ettiği öğrenildi. Ölen Semra Aysal'ın gözü yaşlı ağabeyi Naim Yolcu, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Kardeşinin yükseklik korkusunun olduğunu, bu yüzden düştüğü bölgeye gitmek istemediğini anlatan Yolcu, ruh hastası kocası Hakan Aysal'ın onu ölüme sürüklediğini söyledi.

KAZA SİGORTASI YAPTIRMIŞ

İSTANBUL Pendik'ten tatil için eşi Hakan Aysal ile 18 Haziran 2018'de Fethiye'ye giden 7 aylık hamile Semra Aysal, fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek can verdi. Hakan Aysal'ın olaydan bir süre önce eşine 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine de 119 bin liralık kredi çektiği belirlendi. Gözaltına alınan Hakan Uysal, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı. SEMRA Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, "Şüphelerimiz vardı, çünkü Hakan'ın kızkardeşi bize 'Anlamıyor musunuz, o şeytanın vücut bulmuş halidir' demişti. İzmir'e tatile gittiler. Kız kardeşimin izni bitince işe başlayacaktı. Eşi 'Bir de Fethiye'ye gidelim' demiş. Kız kardeşim istemediği halde dönüş biletini iptal ettirerek Fethiye'ye götürmüş. Kardeşimin yükseklik korkusuna rağmen, kayalıklara çıkararak yasaklı bölgeye kadar gitmişler. Ölümü üzerine kredilerden, hayat sigortalarından şüphelendik. 7 aylık hamile bir insanın oraya götürülmesi manidardı" diye konuştu.





DAVRANISLARI SÜPHELIYDI

HAKAN Aysal'ın İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde 2008, 2009 ve 2010 yıllarında tedavi gördüğünü ve 2013'te tedaviyi yarım bıraktığını sonradan öğrendiklerini anlatan Yolcu, "Biz aile olarak davranışlarından, konuşmalarından bir şeyler hissettik" dedi. Yolcu, "Olaydan sonra bize hiç tanık olmadığını söylemişti. Daha sonra başkaları tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüleri çeken şahısların, 'Ya kadın adamı atacak, ya adam kadını atacak' dedikleri duyuluyor" dedi.

Adem ÜLKER