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'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

’nın ilçesinde yaşanan kazada öndeki araca çarpan minibüs, yol kenarındaki barakaya girdi. Kamyonet ise takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
İHA

12.02.2021, 21:34

Milas - Söke karayolunun Ekindere Mahallesi mevkiinde çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. İ.'nin kontrolünde seyreden 48 ABN 717 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden R. Ç.'nin kontrolündeki 48 UA 555 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, minibüs yol kenarında bulunan bir barakaya girdi.

Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü S.İ. minibüste yolcu olarak bulunan N. D. ile kamyonet sürücüsü R. Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan M. Ç. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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